МВФ: економіка України відновлюється, але в 2024-му потрібні додаткові 3 мільярди доларів ззовні

Попри російську агресію і, зокрема, припинення роботи Чорноморської зернової угоди, Україна «виявила значну стійкість і силу духу» – про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Вона виступила на зустрічі з підтримки України за участі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 11 жовтня.

Георгієва вказала на те, що різкий спад економіки в Україні минулого року змінився «поступовим відновленням»: за підсумками цього року очікується зростання у верхній частині діапазону в 1–3 відсотки, інфляція знизилася до однозначних показників, резерви Національного банку зміцнилися, в тому числі завдяки зовнішній підтримці.

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Очільниця МВФ також позитивно оцінила дії уряду, в тому числі щодо відновлення довоєнної податкової системи та переходу до керованої гнучкості обмінного курсу.

При цьому, за словами Георгієвої, оскільки війна триває, потреби України у фінансуванні також зростають.

«За нашою останньою оцінкою, потреби у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік будуть на 3 мільярди доларів вищими, ніж під час першого перегляду, при цьому сума офіційної необхідної підтримки – 31,9 мільярда доларів. Для всіх нас важливо працювати разом, щоб забезпечити продовження такого фінансування в терміни та на умовах, необхідних для задоволення потреб України та сприяння відновленню зовнішньої стійкості та боргу», – заявила вона.

Георгієва додала, що Україна також «прагне відбудови», водночас уряд має обирати між важливими видатками та витратами на відновлення.

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Вона закликала подвоїти зусилля для заохочення приватних інвестицій на відбудову і привітала ініціативи в цьому напрямку.

На початку жовтня Міністерство економіки України повідомило, що французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export планує страхувати французькі компанії, які інвестуватимуть в Україну.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 2 жовтня провів першу за понад три роки зустріч із місією МВФ. За його словами, йшлося про реалізацію чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.