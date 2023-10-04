Георгієва повідомила про відновлення роботи офісу МВФ у Києві

Місія Міжнародного валютного фонду знову відкриває свій офіс у Києві, повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва 4 жовтня.

«Я рада повідомити про відкриття Офісу постійного представництва МВФ у Києві, адже ми надалі поглиблюємо нашу співпрацю з Україною», – заявила вона.

Днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу за понад три роки зустріч із місією МВФ. За його словами, йшлося про реалізацію чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

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Влітку Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету. Другий перегляд програми очікується у жовтні.