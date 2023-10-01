Делегація МВФ розпочинає зустрічі з представниками влади України

Від 1 жовтня команда Міжнародного валютного фонду розпочинає зустрічі з представниками української влади, йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Команду очолюватиме заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

«Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах та викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), що її реалізує Україна за підтримки МВФ», – додав постійний представник МВФ.

Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Влада України, зі свого боку, має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів було виділено вже в червні. Наступний очікується восени, після другого перегляду програми місією МВФ.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

Влітку Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету. Другий перегляд програми очікується у жовтні.