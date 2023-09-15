Стефанішина про е-декларування: негайне відкриття реєстрів не було «суперпринциповим» для ЄС

Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю Радіо Свобода підтвердила, що повернення електронного декларування в Україні як передумови її руху до ЄС «певний час було принциповим питанням». Водночас зауважила, що терміни відкриття реєстрів не були ключовим його пунктом.

«Зрештою наші європейські колеги не вважали, що це суперпринципове питання. Бо в розумінні європейської бюрократії один рік – це взагалі незначний проміжок часу. Водночас президент (Володимир Зеленський – ред.) насамперед відреагував на суспільний запит», – заявила Стефанішина.

Коментуючи причини затримок відкриття реєстрів, урядовиця розповіла, що народні депутати керувалися різними міркуваннями.

«Були певні безпекові побоювання. Хтось був не впевнений, що буде технічна готовність, скажімо так, одразу відкрити реєстри. Хтось із політиків відверто не хотів декларувати або публікувати свої статки. Багато різних було речей», – зазначила віцепрем’єрка.

12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на нове голосування Верховної Ради за закон про електронне декларування. За його словами, він ветував закон одразу після того, як він надійшов із парламенту.

«Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути», – заявив голова держави.

Зеленський додав, що новий «історичний крок» між Україною та Європейським союзом має відбутися цього року, і «всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок».

5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.