ВР не підтримала правку про негайне відкриття реєстру декларацій (доповнено)

Верховна Рада на засіданні у вівторок не проголосувала за правку до законопроєкту №9534 про негайне відновлення декларування в другому читанні. Про це у Telegram повідомила низка народних депутатів, серед яких Ірина Геращенко, Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко та інші.

«Правка №371 про відкриття одразу публічних є-декларацій не пройшла – 199 лише голосів. По фракціях: «Слуга народу» – 117, «Європейська солідарність» – 22, «Батьківщина» – 5, «Платформа за життя та мир» – 15, «За майбутнє» – 8, «Голос» – 17, «Довіра» – 7, «Відновлення України» – 1, Позафракційні – 7», – повідомив Ярослав Железняк.

Правку про негайне відкриття реєстру винесла на голосування голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна (фракція «Слуга народу»).

ДОПОВНЕНО

Вже незабаром депутати повідомили, що вказаний законопроєкт №9534, про повернення декларування, все ж ухвалили в цілому 329-ма голосами.

Депутат Железняк пояснив суть трьох підтриманих правок: «Правка №1 – уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство; правка №246 – про те, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином; правка №277 – якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то не можна повторно перевіряти».

У контексті не підтриманої правки №371 – про відкриття декларацій – він додав: «Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ».

Депутат Олексій Гончаренко зазначив також у Telegram: «Відновлення електронного декларування передбачає: подачу декларацій за поточний рік, а також за 2021, 2022 роки; відновлення спецперевірок; військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів для подання е-декларації після закінчення бойових дії або демобілізації. Але, наприклад, радники ОП не будуть декларуватися, а ось військовим буде потрібно».

4 вересня, напередодні голосування у ВР, Радіна у фейсбуці повідомила, що Комітет з антикорупційної політики затвердив редакцію законопроєкту про відновлення декларування до другого читання з нормою, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в НАЗК заяву щодо персонального відкриття декларації впродовж цього року.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Вже у вересні 2022-го голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував законопроєкт, який має відновити е-декларування.

27 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування.

У меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування ухвалення закону про відновлення декларування є «структурним маяком».