Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, який зберігав обмеження щодо е-декларування, повідомляє його пресслужба.

«Вето. Вранці (12 вересня – ред.) надійшов із Верховної ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими», – заявив Зеленський.

За словами президента, декларації мають бути відкритими – і вже зараз, а не через рік.

«Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», – зауважив Зеленський.

На сайті Офісу президента 6 вересня з’явилася петиція з вимогою накласти вето президента на законопроєкт №9534 щодо декларування статків чиновниками та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій. Автором петиції виступив військовослужбовець ЗСУ Олександр Ябчанка.

5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).

Також депутати схвалили законопроєкт №9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що на цей закон треба накласти вето президента через наявність у ньому «небезпечних норм».

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.