Покарання чиновників за невчасне декларування. НАЗК «вимагатиме вето» президента щодо двох пунктів

У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали дві небезпечні норми ухваленого Верховною Радою закону про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. НАЗК вимагатиме вето президента щодо цих пунктів, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«У цьому законопроєкті є дві небезпечні норми. Перше – правка 25 народного депутата Мамки дозволяє вважати особами, які не вчинилися адміністративних правопорушень, осіб, які не вказали в декларації майно вартістю до 1,3 мільйонів гривень і були притягнуті до адміністративної відповідальності. Це нонсенс! Норма 25-ої правки передбачає, що особи, які не вказали таке майно, після сплати штрафу вважаються такими, що не притягнуті до відповідальності. Це просто порушення логіки навіть законодавчої роботи», – сказав Новіков.

«І друга небезпечна норма – це внесення змін до статті 59-ої, яка врегульовує порядок ведення осіб, що вчинили корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення. Ця норма приховає від громадян і журналістів дані про 40 тисяч осіб, які вчинили відповідні правопорушення, у тому числі 10 тисяч осіб, які засуджені за кримінальні корупційні злочини», – додав він.

Верховна Рада ухвалила згаданий документ 5 вересня.

Законопроєкт №9587-д «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» у другому читанні й у цілому підтримали 305 народних депутатів, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, «правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно) набрала 250 голосів – врахована».