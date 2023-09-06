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Зеленський заявив, що рішення стосовно підпису закону про декларування ухвалить після консультацій

Президент України Володимир Зеленський поки не готовий сказати, чи буде його підпис чи вето під законом про декларування статків чиновників

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалить рішення щодо ухваленого Верховною Радою напередодні закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем’єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

«Я попросив віцепрем’єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два», – сказав Зеленський журналістам у Києві, відповідаючи на запитання, чи підпише він закон, чи накладе вето.

Напередодні Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534 відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали). Також депутати схвалили законопроєкт №9587-д про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що на цей закон треба накласти вето президента через наявність у ньому «небезпечних норм».

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

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