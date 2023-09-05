У НАЗК повідомили, скільки держслужбовців подали дані про статки при необов’язковості декларування

Понад половина чиновників, які мали б подавати дані про свої статки, подали декларації за 2021 рік при відсутності обов’язку це робити, повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«І вже близько половини за 2022 рік. Це свідчить про те, що бути доброчесними, звітувати про свої статки перед суспільством стало звичкою для державних службовців в Україні», – сказав він.

Водночас, говорячи про народних депутатів, Новіков зауважив, що вони належать до тієї категорії публічних службовців, «які не поспішають подавати декларації».

«Лише 10% приблизно народних депутатів подали декларації. На відміну від інших публічних службовців, серед яких половина подала декларації. Тобто в 5 разів менше, ніж інші декларанти», – сказав голова НАЗК.

Він уточнив, що йдеться про декларації «за 2021 рік і так само за 2022-ий, приблизно однакова статистика».

5 вересня Верховна Рада України 329 голосами відновила електронне декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру декларацій, його відкриють за рік.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Вже у вересні 2022-го голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував законопроєкт, який мав відновити е-декларування.

27 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування.

У меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування ухвалення закону про відновлення декларування є «структурним маяком».