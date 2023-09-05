Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У НАЗК повідомили, скільки держслужбовців подали дані про статки при необов’язковості декларування

Говорячи про народних депутатів, голова НАЗК зауважив, що вони належать до тієї категорії публічних службовців, «які не поспішають подавати декларації»

Понад половина чиновників, які мали б подавати дані про свої статки, подали декларації за 2021 рік при відсутності обов’язку це робити, повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«І вже близько половини за 2022 рік. Це свідчить про те, що бути доброчесними, звітувати про свої статки перед суспільством стало звичкою для державних службовців в Україні», – сказав він.

Водночас, говорячи про народних депутатів, Новіков зауважив, що вони належать до тієї категорії публічних службовців, «які не поспішають подавати декларації».

«Лише 10% приблизно народних депутатів подали декларації. На відміну від інших публічних службовців, серед яких половина подала декларації. Тобто в 5 разів менше, ніж інші декларанти», – сказав голова НАЗК.

Він уточнив, що йдеться про декларації «за 2021 рік і так само за 2022-ий, приблизно однакова статистика».

5 вересня Верховна Рада України 329 голосами відновила електронне декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру декларацій, його відкриють за рік.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Вже у вересні 2022-го голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував законопроєкт, який мав відновити е-декларування.

27 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування.

У меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування ухвалення закону про відновлення декларування є «структурним маяком».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG