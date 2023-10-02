Шмигаль розповів про першу за три роки зустріч із місією МВФ в Україні

Представники українського уряду провели зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 2 жовтня.

«Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 мільярда доларів», – заявив він.

За словами Шмигаля, він повідомив партнерам про основні напрямки роботи, спрямованої на розвиток економіки. Зокрема, йдеться про залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу та державно-приватне партнерство.

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«Обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення», – додав прем’єр.

Напередодні постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян заявив, що команда Фонду починає зустрічі з представниками української влади.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

Влітку Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету. Другий перегляд програми очікується у жовтні.