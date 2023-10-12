G7 звітує про замороження активів РФ на близько 280 мільярдів доларів

Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), створена «Групою семи», виявила російські активи на близько 280 мільярдів доларів – про це йдеться в заяві міністрів фінансів та лідерів центробанків від 12 жовтня.

За заявою, члени G7 продовжують роботу над тим, аби Росія платила за довгострокову відбудову України.

«Ми також вивчимо всі можливі шляхи допомоги Україні відповідно до наших правових систем і міжнародного права. Ми вітаємо початкові зусилля REPO щодо обліку суверенних активів Росії, заморожених у юрисдикціях членів REPO, які наразі оцінюються приблизно в 280 мільярдів доларів США, і очікуємо, що Робоча група REPO вдосконалить ці початкові зусилля протягом наступних місяців», – йдеться в тексті.

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Представники G7 підтверджують, що російські суверенні активи залишатимуться замороженими, «доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні».

«Ми, як і раніше, віддані протидії будь-яким спробам ухилитися від наших санкцій і підірвати їх. Ми продовжуватимемо зміцнювати координацію в моніторингу транскордонних транзакцій між Росією та іншими країнами, вживатимемо подальших заходів, спрямованих на російський фінансовий сектор, за потреби, й будемо уважно стежити за ефективністю обмежень цін на російську сиру нафту та нафтопродукти», – додають вони.

На початку жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України.