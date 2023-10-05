США і ЄС шукають юридичної можливості передати Україні заарештовані активи РФ – Блінкен

Сполучені Штати та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 4 жовтня в дискусії в університеті Техасу в Остіні.

«Якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – саме через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існують юридичні підстави», – сказав очільник американської дипломатії.

За словами Блінкена, йдеться про ресурси на суму 300 мільярдів доларів.

Європейська комісія продовжує розглядати шляхи для використання заморожених російських активів, повідомив наприкінці минулого місяця речник установи Крістіан Віґанд. За його словами, Єврокомісія вже тривалий час пропонує державам-членам блоку розглянути використання російських заморожених активів, які є приватними, а також знерухомлених активів, які є державними.