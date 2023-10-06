СБУ заявляє про арешт «всіх активів» трьох олігархів РФ в Україні на понад 17 мільярдів гривень

Суд наклав арешт на всі корпоративні права трьох російських олігархів в Україні, заявляє Служба безпеки України 6 жовтня.

Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Як зазначає СБУ, всі троє «входять до оточення путіна та причетні до «Схем» масштабного фінансування збройної агресії РФ».

«Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні.

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До числа заблокованих активів увійшли фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та ІТ-сфери, а також заводи мінеральних вод.

Як пояснюють у СБУ, арешт майна не дозволить власникам формально переписати його на підставних осіб.

Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

У вересні СБУ повідомила Фрідману про підозру у «фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України». Підозра ґрунтувалася на фактах, виявлених у розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Схеми».