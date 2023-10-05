СБУ повідомила гендиректору «Ростеху» про підозру за постачання ракет і літаків армії Росії

Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації «Ростех» Сергію Чемезову – про це відомство заявило 5 жовтня.

За повідомленням, компанія є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів російські армії.

«Фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього Радянського Союзу. Завдяки такій наближеності до очільника кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

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СБУ зазначає, що «Ростех» виробляє до 80% військової техніки, зброї та боєприпасів для ведення війни проти України. До корпорації входять концерни «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертольоти Росії» та «Об’єднана авіабудівельна корпорація».

Поміж іншого, Служба зафіксувала, що компанії Чемезова передали російському міністерству оборони партії:

винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57

фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34

балістичних ракет типу Х-47М «Кинджал»

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28

ударних та розвідувальних дронів

військово-транспортних літаків Іл-76

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3

реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» і «Торнадо-Г» та самохідних гаубиць «Мста-С»

Чемезову повідомили про підозру у фінансуванні дії з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

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«Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності», – додає відомство.

Напередодні Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції щодо російського підприємця Едуарда Худайнатова за постачання палива російській армії.