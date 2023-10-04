Держзрада, агентура, продаж зброї: з початку вторгнення РФ СБУ затримала понад 60 кліриків УПЦ (МП)

З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки відкрила 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви, повідомляє у середу пресслужба відомства.

«Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки», – йдеться в повідомленні СБУ.

Повідомляється, що двох засуджених кліриків УПЦ (МП) вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в російському полоні.

«За ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму. Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ (МП) у Сумській області», – повідомили в СБУ.

Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ влаштувала на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні активні обшуки. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», заявляючи, що звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.