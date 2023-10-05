Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції проти колишнього топменеджера «Роснефти»

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції щодо російського підприємця Едуарда Худайнатова – про це відомство повідомило 4 жовтня.

За повідомленням, позов поданий за участю третіх осіб на стороні відповідача без самостійних вимог: TODWICK HOLDINGS LTD, CICERONE HOLDING B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «Інвест-Регіон», Коларова Івана, EATONGATE HOLDINGS LIMITED, ТОВ «Нафтова Компанія «Альянс-Україна», ТОВ «Рентойл», ТОВ «АльянсУкраїна», ТОВ «Альянс Ойл Україна».

Міністерство вказує на те, що Худайнатов є власником «Незалежної нафтогазової компанії» та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління та членом ради директорів російської державної компанії «Роснефть».

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«Відповідачем здійснюється суттєве сприяння в організації матеріально-технічного забезпечення збройної агресії в Україні шляхом постачання підконтрольними йому підприємствами товарно-матеріальних цінностей у вигляді пального на потреби державного оборонного комплексу Російської Федерації та сплати податків і зборів до державного бюджету країни-агресорки у значних розмірах», – пояснює Мін’юст.

Вищий антикорупційний суд наразі не повідомляв про отримання позову чи дату розгляду.

Едуард Худайнатов очолював правління «Роснефти» з 2010-го по 2012 рік, після чого був заступником голови правління.