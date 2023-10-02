ВАКС вперше ухвалив виплату винагороди викривачу на суму понад 13 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд вперше постановив виплатити винагороду викривачу у корупційній справі – про це пресслужба суду повідомила 2 жовтня.

За повідомленням, у понеділок колегія суддів затвердила угоду про визнання провини між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім першим заступником начальника податкової служби Києва. Його визнали винним у шахрайстві та пропозиції чи наданні неправомірної вигоди.

За підсумками угоди, обвинуваченого звільнили від 5 років ув’язнення і призначили іспитовий строк на три роки.

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«Згідно з угодою обвинувачений взяв на себе обов’язки співпрацювати у іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України», – заявляє суд.

Суд також конфіскував на користь держави 6 мільйонів доларів: з них 5,95 мільйона передали на підтримку ЗСУ, ще 50 тисяч доларів перерахували до бюджету.

«Також вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 мільйонів 299 тисяч 950 гривень», – додає ВАКС.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Суд не називає імені обвинуваченого. За повідомленнями в медіа, йдеться про ексзаступника київської податкової служби Миколу Ілляшенка.