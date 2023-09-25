Суд вдвічі скоротив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву

Вищий антикорупційний суд скоротив обсяг застави колишньому голові правління НАК «Нафтогаз» Андрію Коболєву – про це пресслужба суду повідомила 25 вересня.

За повідомленням, суддя ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката Коболєва і «змінив запобіжний захід у виді застави у розмірі 229 248 492 гривень (ухвала АП ВАКС від 01.03.2023 року) на запобіжний захід у виді застави у розмірі 107 127 044 гривень».

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Також на нього покладені процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді або суду

не виїздити з України без дозволу детективів чи суду

повідомляти про зміну місця проживання

не спілкуватися з іншими фігурантами справи

здати Державній міграційній службі закордонні паспорти

Сам Коболєв повідомив у своєму фейсбуці, що суд постановив зняти з нього електронний браслет та зменшив заставу до рівня «фактично внесеної».

Колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» підозрюють у тому, що він, зловживаючи службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. За даними слідства, у 2018 році він ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 мільйонів доларів США.

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Коболєв прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 1 березня застосувала до ексголови компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави. Згодом САП клопотала про збільшення суми застави, проте суд залишив її незмінною, натомість зобов’язавши колишнього посадовця носити електронний браслет.