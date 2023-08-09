Коболєв повідомив, що суд продовжив йому зобов’язання носити браслет у справі про премії

Вищий антикорупційний суд знову продовжив обмеження ексголові «Нафтогазу» Андрію Коболєву – про це сам Коболєв заявив 9 серпня.

«Сьогодні ВАКС продовжив всі мої обовʼязки як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від Держави за минулі перемоги – браслетом, ще на два місяці», – заявив він.

Коболєв додав, що суд відмовив у трансляції засідання через «недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів», обґрунтувавши це відсутністю запитів від преси.

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«Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову НЕ були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано НЕ було», – заявив ексчиновник.

Вищий антикорупційний суд не коментував продовження запобіжного заходу.

Колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» підозрюють у тому, що він, зловживаючи службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн. За даними слідства, у 2018 році він ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК «Нафтогаз України», а згодом підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 мільйонів доларів США.

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Коболєв прокоментував повідомлення про підозру, заявивши, що передбачав його і тому повернувся до України.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 1 березня застосувала до ексголови компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді майже 230 млн гривень застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 березня звернулася до суду з клопотанням Андрія Коболєва під варту з альтернативою внесення 365 мільйонів гривень застави. Проте суд залишив розмір застави без змін. ВАКС обов’язав Коболєва носити електронний браслет.