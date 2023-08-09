У СБУ відреагували на звільнення з-під варти митрополита УПЦ (МП) Павла

Звільнення з-під варти митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Петра Лебідя) через внесення застави, «не вплине на справедливий розгляд його справи в суді», йдеться в заяві Служби безпеки України.

В СБУ наголошують, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави «не означає його звільнення від кримінальної відповідальності». Мова йде «винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті Кримінального кодексу України не передбачають безальтернативного тримання під вартою», кажуть у відомстві.

Як нагадали в СБУ, наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

«На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду», – підсумували в СБУ.

7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти після внесення застави в в розмірі 33,3 мільйона гривень.

14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Петру Лебідю) із цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня, з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 мільйона гривень.

Перед тим Павлові оголосили про ще одну підозру: «у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчиненими службовою особою повторно».

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета.

Того дня в СБУ повідомили, що митрополитові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань,

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

У нього вдома провели обшуки.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь).