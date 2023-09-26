Ексголові Верховного суду Князєву зменшили розмір застави

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Як зазначають у суді, Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу сторони захисту на продовження арешту Князєва з можливістю внесення застави у розмірі 55 млн гривень.

«За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, зменшивши розмір застави до 45 млн гривень», – сказано в повідомленні суду.

Також наголошується, що рішення не підлягає оскарженню.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України.

За даними НАБУ та САП, правоохоронці викрили адвокатське об’єднання, яке виступало посередником між суддями та тими, хто пропонував їм неправомірну грошову вигоду. За домовленістю з цим об’єднанням представники групи «Фінанси і кредит» нібито запропонували голові Верховного суду хабар за ухвалення потрібного рішення. За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Але суд відмовив у задоволенні вимог. У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

За версією правоохоронців, щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. Під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. США 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому». САП 16 травня підтвердила затримання голови суду Всеволода Князєва та іншого фігуранта справи.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.