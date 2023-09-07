ВАКС продовжив арешт ексголови Верховного суду. Він все ще може вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Про це пресслужба суду повідомила 7 вересня за підсумками засідання напередодні.

Таким чином суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро. Князєв залишиться під вартою до 16 жовтня 2023 року.

«Як альтернатива цьому запобіжному заходу, для підозрюваного залишається можливість внесення грошової застави у розмірі 55 000 000 гривень», – йдеться в повідомленні.

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У разі внесення застави фігуранта звільнять з-під варти, але на нього накладуть процесуальні обов’язки.

ВАКС минулого разу продовжив запобіжний захід Князєву в липні.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня повідомили за ст. 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.