САП: суд пом’якшив вирок експосадовцю ГПУ Сусу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту і змінила вирок ексзаступнику начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитру Сусу, якого раніше було засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

«Суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок – визнав Д. Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частинами 3, 4, 5 ст.191 КК України та призначив покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна», – йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту оголошення і може бути оскаржена у Верховному суді, зазначили у САП.

31 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок Дмитрові Сусу і засудила його до дев’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали колишнього заступника начальника департаменту, начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса у липні 2017 року. За даними слідства, він, перебуваючи на посаді у ГПУ, впродовж 2016 року систематично привласнював чуже майно, а також продавав речові докази у кримінальному провадженні стороннім. За даними відомства, Сус також не вніс до своєї електронної декларації про доходи інформацію про користування позашляховиком Audi Q7 у 2015 році.