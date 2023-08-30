Російському олігарху Шелкову в Україні оголосили про нові підозри

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки виявили нові факти злочинної діяльності підсанкційного олігарха із РФ Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до Росії, повідомила пресслужба СБУ.

«Встановлено, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн. «На папері» це іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області. Втім, насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію. Така схема діяла до повномасштабного вторгнення РФ і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Таким чином протягом 2020-2021 років фігуранти завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн», – повідомили в СБУ.

Відтак Шелкову повідомлено про нові підозри за двома статтями: про ухилення від сплати податків та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У червні СБУ повідомила Шелкову про підозру через «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».Тоді спецслужба встановила, що Шелков приховано постачає українську титанову сировину до РФ для потреб російського військово-промислового комплексу.

«Оскільки фігурант перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності», – повідомили в СБУ.

На початку лютого ВАКС повідомляв, що стягнув у дохід держави майно російського олігарха Михайла Шелкова на понад 2 мільярди гривень.