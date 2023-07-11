Фонд держмайна виставив першу російську компанію на аукціон

Фонд державного майна виставив перший російський актив, який потрапив під санкції, на приватизацію – про це він заявив 11 липня.

Ним стала аграрна компанія «Інвестагро», яка належала російському мільярдеру та акціонеру титанової корпорації Михайлу Шелкову.

Аукціон запланований на 10 серпня, стартова ціна становитиме 55 мільйонів гривень.

«У власності компанії 25 об’єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. Вона орендує 204 земельні ділянки загальною площею майже 1326 гектарів», – йдеться в повідомленні.

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Продаж підсанкційних активів буде відбуватися на відкритих онлайн-аукціонах на платформі Prozorro.Продажі. Кошти від їх продажу спрямовуються у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, додає ФДМУ.

У жовтні минулого року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про блокування українських активів Шелкова.

Михайло Шелков є основним акціонером металургійної компанії «ВСМПО-Авісма», найбільшого світового постачальника титану і титанових сплавів.

У російському списку Forbes Шелков посідає 59-те місце зі статком 1,5 мільярда доларів. За даними Transparency International Ukraine, раніше він очолював інвестиційний підрозділ держкорпорації «Ростех», яка контролювала військових підрядників у РФ.