Фонд держмайна звітує про 1,82 млрд гривень в бюджеті від приватизації з початку 2023 року

Від 1 січня по 30 січня 2023 року державний бюджет отримав 1,82 мільярда гривень від приватизаційних аукціонів – про це повідомив Фонд державного майна 4 липня.

«Було проведено 210 аукціонів, в яких взяли участь 1 012 учасників. Сумарна переможна ціна по всіх аукціонах в 3,5 рази перевищила стартову (балансову вартість об’єктів)», – йдеться в повідомленні.

ФДМУ нагадав про найбільш прибуткові аукціони за цей період:

будівля готелю «Ермітаж» у Києві (311 мільйонів)

«Укроборонресурси» (210 мільйонів)

порт Усть-Дунайськ (201 мільйонів)

Старонибабський спиртзавод (142 мільйонів)

«Електронмаш» (120,8 мільйона)

Як додають у Фонді, всі кошти від приватизації йдуть на підтримку Сил оборони.

Напередодні ФДМУ повідомив про створення нового підрозділу, який буде займатися управлінням примусово вилучених активів Росії та її резидентів.