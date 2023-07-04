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Новини | Суспільство

Фонд держмайна звітує про 1,82 млрд гривень в бюджеті від приватизації з початку 2023 року

Фонд державного майна України

Від 1 січня по 30 січня 2023 року державний бюджет отримав 1,82 мільярда гривень від приватизаційних аукціонів – про це повідомив Фонд державного майна 4 липня.

«Було проведено 210 аукціонів, в яких взяли участь 1 012 учасників. Сумарна переможна ціна по всіх аукціонах в 3,5 рази перевищила стартову (балансову вартість об’єктів)», – йдеться в повідомленні.

ФДМУ нагадав про найбільш прибуткові аукціони за цей період:

  • будівля готелю «Ермітаж» у Києві (311 мільйонів)
  • «Укроборонресурси» (210 мільйонів)
  • порт Усть-Дунайськ (201 мільйонів)
  • Старонибабський спиртзавод (142 мільйонів)
  • «Електронмаш» (120,8 мільйона)

Як додають у Фонді, всі кошти від приватизації йдуть на підтримку Сил оборони.

Напередодні ФДМУ повідомив про створення нового підрозділу, який буде займатися управлінням примусово вилучених активів Росії та її резидентів.

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