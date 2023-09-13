САП: ще одному бізнесмену призначили заставу в справі про заволодіння майном аеропорту «Одеса»

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи про заволодіння майном Одеського аеропорту – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 вересня.

«Суд частково задовольнив клопотання (детективів НАБУ – ред.) та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 мільйонів гривень», – йдеться в повідомлення.

В разі внесення застави на підозрюваного накладуть процесуальні обов’язки.

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Минулого тижня ВАКС призначив іншому бізнесмену в справі про заволодіння майном Одеського аеропорту запобіжний захід: тримання під вартою із альтернативою виходу під заставу 268,4 мільйона гривень.

Наприкінці серпня НАБУ та САП повідомили, що правоохоронці розслідують факти заволодіння майном і доходами міжнародного аеропорту в Одесі.

За оцінкою правоохоронців, учасники схеми, серед них двоє одеських бізнесменів, заволоділи не тільки майном аеропорту на суму 118 мільйонів гривень, а й доходами від його діяльності з 2012 по 2022 рік у сумі понад 2,5 мільярда гривень.