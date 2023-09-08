Справа аеропорту «Одеса»: ВАКС взяв під варту із заставою бізнесмена-фігуранта справи

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бізнесмену у справі про заволодіння майном Одеського аеропорту – про це він повідомив увечері 7 вересня.

«У четвер, 7 вересня, слідчий суддя ВАКС застосував до підприємця з Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою, з урахуванням строку досудового розслідування – до 29 жовтня 2023 року включно. Підозрюваного взято під варту у залі суду», – йдеться в повідомленні.

Водночас підозрюваний може вийти під заставу 268,4 мільйона гривень. У такому разі на нього будуть покладені процесуальні обов’язки.

Читайте також: НАБУ повідомило Коломойському про ще одну підозру – в заволодінні коштами «Приватбанку»

Суд та правоохоронці не називають імені фігуранта справи. Громадська організація «Центр протидії корупції» повідомила, що йдеться про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Наприкінці серпня НАБУ та САП повідомили, що правоохоронці розслідують факти заволодіння майном і доходами міжнародного аеропорту в Одесі.

За оцінкою правоохоронців, учасники схеми, серед них двоє одеських бізнесменів, заволоділи не тільки майном аеропорту на суму 118 мільйонів гривень, а й доходами від його діяльності з 2012 по 2022 рік у сумі понад 2,5 мільярда гривень.