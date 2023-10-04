Дії російського олігарха завдали понад 360 млн гривень збитків Львівському автозаводу – ДБР

Російського олігарха Ігоря Чуркіна підозрюють у завданні збитків Львівському автобусному заводу, повідомляє Державне бюро розслідувань 4 жовтня.

За даними слідства, у 2005 році Чуркін був обраний головою спостережної ради закритого акціонерного товариства «Завод комунального транспорту». Це дозволило йому виконувати організаційно-розпорядчі функції на підприємстві, в тому числі щодо відчуження нерухомості.

«У 2008 році він організував відчуження восьми об’єктів нерухомого майна колишнього державного підприємства Львівський автомобільний завод. Їх новими власниками стали його ж комерційні структури. Для проведення оборудки Чуркін надав вказівку підлеглому підробити офіційні фінансові документи ЗАТ «Завод комунального транспорту», – заявляє Бюро.

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Документи дозволили зняти фінансові обтяження з об’єктів нерухомого майна, що «зекономило гроші олігарху та дозволило фактично вкрасти частину приміщень заводу».

ДБР додає, що схожу оборудку фігурант повторив у 2016 році, підробивши судове рішення для відчуження нерухомого майна заводу на користь його групи підприємств.

«Сума збитків, завданих ЗАТ «Завод комунального транспорту», становить понад 367 мільйонів гривень. Наразі майно заводу повернуто державі», – стверджують у відомстві.

Чуркіну повідомили про підозру в підробленні документів та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Санкція передбачає до 12 років ув’язнення.

У 2013 році стало відомо, ЛАЗ згортає виробництво автобусів в Україні. Виробництво припинилося 2014 року. У 2018 році медіа повідомляли про відновлення виробництва на заводі, але наразі сайт ЛАЗ не працює.