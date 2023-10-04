Розстріл Небесної сотні: ДБР передало до суду справу проти Януковича та екскерівництва силовиків

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо розстрілу учасників Революції гідності в лютому 2014 року – про це відомство заявило 4 жовтня.

Воно стосується колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього керівництва силових відомств.

«Працівники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед обвинувачених:

експрезидент Віктор Янукович

колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко і його заступник

ексголова СБУ (на той момент – Олександр Якименко)

тодішній перший заступник голови СБУ, керівник Антитерористичного центру (Володимир Тоцький)

ексміністр оборони України (Павло Лебедєв)

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (Станіслав Шуляк)

виконувач обов’язків начальника ГУМВС України в Києві (Валерій Коряк)

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки

командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в Києві

Правоохоронці офіційно не називають імена підозрюваних.

За даними слідства, з 18 по 20 лютого фігуранти віддавали накази та ухвалювали рішення щодо застосування правоохоронцями «без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства» зброї, військової техніки та спеціальних засобів для рохгону демонстрантів у центрі Києва.

«Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав», – йдеться в повідомленні.

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Їх звинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів, перевищенні службових повноважень, умисних вбивствах та закінчених замахах на вбивства, заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.

«Такі дії колишнього президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень», – заявляє ДБР.

Колишні посадовці зараз за межами України, відтак досудове розслідування відбувалося за спеціальною процедурою. Слідчий суддя заочно обрав для фігурантів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.