В ОГП повідомили про арешт екскомандира львівського «Беркуту» у справах Майдану

Офіс генерального прокурора повідомив, що в рамках справ Майдану був заарештований без права на внесення застави колишній командир батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України у Львівській області.

Як йдеться в повідомленні, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів, екскомандира взяли під варту в залі суду.

Запобіжний захід обрали у межах розслідування кримінального провадження за обставинами організації підозрюваним незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центрі Києва, кажуть в ОГП.

«За даними слідства, експравоохоронець, на виконання явно злочинного наказу, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників із Майдану Незалежності до Верховної Ради України… Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП «Беркут» спеціальних засобів та вогнепальної зброї», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зауважили, що такі дії підозрюваного призвели до вбивства трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень – п’ятьом, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

У прокуратурі додали, що за згаданими подіями до кримінальної відповідальності притягнули низку керівників органів внутрішніх справ, «які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП «Беркут».

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення тодішньої влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.