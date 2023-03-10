В ОГП повідомили про новий заочний суд над Януковичем і його головним охоронцем

В Україні заочно судитимуть колишнього президента Віктора Януковича і ексзаступника начальника Управління державної охорони України – начальника служби безпеки президента України у справі про підбурювання до дезертирства і організацію незаконного переправлення через держкордон.

Як повідомив Офіс президента, таке рішення було ухвалене судом за участі прокурорів ОГП. Це дозволяє провести судовий розгляд й ухвалити кінцеве рішення за висунутим обвинуваченням без участі обвинувачених, зауважили в прокуратурі.

«Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними і морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України і переправив через нього не менше ніж 20 осіб до РФ», – йдеться в повідомленні.

«Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти в Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства», – додали в прокуратурі.

Януковичу інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства, його колишньому охоронцю – організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України і дезертирство.

Віктор Янукович і його соратники втекли з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Віктора Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. Провину свою він заперечує.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.