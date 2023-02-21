Суд заборонив діяльність «Партії регіонів»

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо заборони діяльності «Партії регіонів».



Як повідомляє Офіс генпрокурора, також суд задовольнив позов про передачу у державну власність майна партії.



Пресслужба Восьмого ААС у фейсбуці уточнила, що суд зобов’язав «Партію регіонів» передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

У Службі безпеки України – позов подано на основі матеріалів кримінальних проваджень, які проводились СБУ та ДБР – повідомляють, що наразі експерти встановлюють вартість цього майна.

За даними СБУ, представники «Партії регіонів» ще до початку повномасштабного вторгнення активно підтримували кремлівський режим та публічно виправдовували захоплення частини сходу України, деякі із членів цієї політичної сили наразі переховується від правосуддя на території Росії.

Політична сила саме під назвою «Партія регіонів» почала існувати у 2001 року. Її лідерами у різні періоди були Микола Азаров, Володимир Рибак, Віктор Янукович, Борис Колесніков.