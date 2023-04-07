У Запоріжжі попрощалися з загиблим під Бахмутом відомим активістом, учасником Революції Гідності

У Запоріжжі 7 квітня відбулося публічне прощання з загиблим 31 березня під Бахмутом Денисом «Вікінгом» Ясинським, що служив в одному зі спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Боєць був відомим у місті своєю громадською діяльністю, був активним учасником Революції Гідності у Запоріжжі, згодом очолював Запорізьку міську організацію ВО «Свобода», був керівником Запорізького обласного осередку організації «Сокіл».

У 2016-2019 роках Денис Ясинський служив у аеророзвідці в 55-ій окремій артбригаді ЗСУ. Згодом займався розвитком власної справи – заснував власну студію аерозйомки.

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Після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони, а у 2023 року перейшов до спецпідрозділу ГУР.

«Для нього Україна була понад усе. Ми з ним були і на Майдані, брали участь в усіх акціях. Ми з 14-го року допомагали волонтерам – і сітки в’язали, і борщі фасували. Він ще в 14-му році мені сказав, що піде на війну. Але за сімейним обставинами не міг. Як тільки вони вирішилися, і він одразу пішов добровольцем служити. А 24-го лютого (2022 року – ред.) одразу після роботи зайшов до військомату, і 25-го він вже був на війні. Його як оперативний резерв армії направили в тероборону, звідти перевівся до добровольчого формування «Азов» в аеророзвідку. Вони отримували бойові завдання по аеророзвідці, за що його нагородили відзнакою «За сприяння Збройним силам України». Потім перевівся, поступив на службу до Головного управління розвідки», – розповіла мама загиблого Людмила Ясинська.

Попрощатися з «Вікінгом» прийшли близькі, друзі, запорізькі активісти, волонтери та військові.

«Ми з ним познайомились під час Революції Гідності, потім були разом у рухах національно-патріотичних. Він завжди був за справедливість, не міг спокійно дивитися, що відбувається, тому добровольцем пішов на війну. Потім ми з ним пересікалися, коли він воював, а я працював з ветеранами. Порадив вступити в університету, щоб здобути освіту. Потім хотів справу власну відкрити перед звільненням з армії. Такий, що горів, хотів рухатись вперед. Великі надії на нього покладав, як далі будемо рухатися після перемоги», – розповів завідувач сектору у Запорізькій області Міністерства у справах ветеранів України Костянтин Денисов.

Прах Дениса Ясинського поховано у Запоріжжі.