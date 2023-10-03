ДБР передали військовим гелікоптер, передачу якого блокувало екскерівництво «Мотор Січі»

Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України гелікоптер Мі-2, який «намагалося приховати» колишнє керівництво компанії «Мотор Січ». Про це відомство заявило 3 жовтня.

«ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору», – йдеться в повідомленні.

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Бюро вказує на те, що раніше медіа поширили повідомлення про те, що інший гелікоптер екскерівництво компанії умисно пошкодило, аби не передавати його для виконання бойових завдань на фронті.

«ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ. Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ», – додає Бюро.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників «Мотор Січі» до кримінальної відповідальності.

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Ексдиректора «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.