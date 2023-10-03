Військового в Києві підозрюють у вбивстві двох співслужбовців – прокуратура

Солдата однієї з військових частин у столиці підозрюють у подвійному вбивстві – про це повідомила Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону 3 жовтня.

За повідомленням, це сталося вночі 2 жовтня. Військовий розпивав алкоголь із двома співслужбовцями після добового чергування.

«Внаслідок раптово виниклого конфлікту, він розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями. При затриманні вилучено автомат Калашнікова з набоями», – повідомляє прокуратура.

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Військовому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей. Йому загрожує до 15 років ув’язнення в разі обвинувального вироку. Зараз вирішується питання про взяття його під варту.

У вересні ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Диканського відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині в організації побиття військового.