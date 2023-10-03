Москва звинувачує Буданова та інших українських військових у «терактах» на території РФ

Слідчий комітет Росії (СКР) заочно звинуватив у «терактах» на російській території представникам вищого військового керівництва України.

Звинувачення висунуті керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил ЗСУ Олексію Неїжпапі та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку.

Російські слідчі твердять, що зібрали достатні докази причетності цих українських військових до організації та скоєння більш як сотні ударів безпілотниками по регіонах Росії в період із квітня 2022 року до вересня 2023 року.

Найближчим часом СКР планує оголосити їх у розшук та заочно обрати їм запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів, підрахувало видання РБК. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах.

Регіональна влада в Росії переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.