Зеленський на ставці заслухав доповідь розвідки про «поточний стан справ у російській армії»

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки. Про це він заявив 26 вересня, зазначивши, що це перша ставка після його закордонного відрядження.

«Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов – про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров», – йдеться в повідомленні президента в Телеграмі.

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За словами Зеленського, на засіданні виступив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін щодо заходів із нарощування власного виробництва зброї, зокрема, безпілотників.

«Велика доповідь голови СЗР Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК», – додав він.

Попереднє засідання ставки відбулося 15 вересня. Тоді учасники обговорювали майбутні операції Збройних сил та постачання боєприпасів.