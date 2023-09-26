Міноборони РФ опублікувало відео з командувачем ЧФ, про загибель якого заявили у ССО

Міністерство оборони Росії 26 вересня опублікувало відео з засідання колегії, де, ймовірно, присутній командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов, про загибель якого напередодні заявило командування Сил Спеціальних операцій України.

На відео видно Соколова, який, ймовірно, бере участь у засіданні по відеозв’язку. На оприлюдненому відео він нічого не говорить. Підтвердити автентичність відео наразі неможливо.

Тим часом, у Кремлі відмовилися коментувати повідомлення про загибель командувача ЧФ Росії. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що від Міноборони РФ не було жодної інформації про це.

Напередодні командування Сил Спеціальних операцій України заявило, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту Росії минулого тижня загинули 34 російських офіцери, зокрема і командувач флоту. «Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню», – йдеться в повідомленні.

Командування також заявило про загибель нібито 62 російських військових внаслідок удару по десантному кораблю «Мінськ».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

Раніше деякі російські медіа заявляли про можливу загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова через удар по штабу в Севастополі 22 вересня. Офіційно про його загибель не повідомлялося. Міністерство оборони Росії підтвердило «зникнення безвісти» одного військового внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту.

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