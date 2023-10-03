Вагнерівці знають місцевість біля Бахмута, але ЗСУ не допустять ротації військ РФ – командир підрозділу

Вагнерівці важливі для російських військ, адже добре знають місцевість на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

Таким чином він відповів на запитання, чи помітили військові ЗСУ присутність колишніх бойовиків ПВК «Вагнер» біля Бахмута, які тепер підпорядковуються Міноборони Росії.

Ярославський вказав на те, що наразі важко точно ідентифікувати, чи в цьому секторі перебувають саме вагнерівці, адже вони ще не потрапляли в полон.

«Вони ж без документів виступають. Але так, така інформація є, що вони повертаються у склад Збройних сил РФ, але вже як контрактники. Це закономірна ситуація після ліквідації (засновника ПВК Євгена – ред.) Пригожина. Вони будуть частково. Тому що це дійсно боєздатний підрозділ. Логічно, що він буде повертатися на Бахмутський напрямок. Тому що за місяці, проведені тут, вони розуміють територію. «Вагнера» розуміються на місцевості», – каже Ярославський.

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За його словами, недооцінювати знання «вагнерівців» не слід. Але про жодне посилення російських військ на Бахмутському напрямку не йдеться, каже Ярославський. Він стверджує, що ЗСУ не допустять масової ротації армії РФ на цій ділянці:

«Якщо вони масово почнуть повертатися – вони будуть входити до складу бригад. І звісно, як люди, які насамперед розуміються на місцевості, вони будуть безпосередньо тягнути за собою всі інші підрозділи, а особливо ті, які прибувають на локацію. Якщо буде масово переміщення військ до Бахмуту – ми прострілюємо всі ділянки. Тому масової заміни, ротації, не буде. Наша задача продовжується систематично. Незважаючи на те, чи є «вагнера» чи ні, ми відрізаємо логістичні шляхи. Все робимо для того, щоб угруповання ворога у Бахмуті залишити без постачання. Це сама основна задача».

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27 вересня речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив присутність 500 колишніх «вагнерівців», які діють у рамках формувань Міноборони Росії, в районі Бахмута. За його словами, цього особового складу недостатньо для зміни ситуації на полі бою.

Згідно з аналізом ISW від 28 вересня, поступове розгортання колишніх найманців «Вагнера» «на будь-якій ділянці лінії фронту навряд чи матиме якийсь значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні».