У Росії зʼявився памʼятник на місці падіння літака Євгена Пригожина

У Тверській області Росії на місці падіння літака очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина встановили памʼятник. Це камінь з логотипом та написом «Кров, честь, справедливість, батьківщина, відвага, ПВК Вагнер». Фотографію памʼятника публікує телеграм-канал «Закрой за мной Тверь».

Поруч із памʼятником стоїть прапор угруповання, до якого вже принесли квіти та вінки.

Видання «7х7» нагадує, що тиждень тому у Воронезькій області відкрили памʼятник пілотам гелікоптера Ка-52, збитого 24 червня під час військового заколоту, організованого Євгеном Пригожиним.

Жодної офіційної інформації про кримінальні справи за знищення вагнерівцями кількох гелікоптерів і літака Міністерства оборони та загибель їхніх екіпажів досі немає.

Ініціатива увічнити памʼять льотчиків у державних ЗМІ не згадувалася.

Приватний літак Embraer-135, яким користувався засновник угруповання «ПВК Вагнера», зазнав аварії 23 серпня у Тверській області. Очевидці стверджують, що на борту стався вибух. Повідомлялося, що в районі катастрофи могла бути запущена зенітна ракета.

Слідство, за офіційною інформацією, розглядає всі версії події, включно з помилкою пілотування, технічними несправностями та «зовнішнім впливом».

За даними The Wall Street Journal, офіційні особи США вважають, що літак розбився внаслідок змови з метою вбивства Пригожина. У Вашингтоні припускають, що борт, найімовірніше, був підірваний під час польоту. Газета також наголошує, що район падіння уламків зачистили бульдозером. Це суперечить міжнародним нормам розслідування таких інцидентів.

Кремль відкинув будь-яку причетність російської влади до катастрофи літака Пригожина.