Журналісти виявили поставки до Росії через Фінляндію автомобілів, ввезення яких забороняють санкції ЄС

Автомобілі дорогих марок, заборонених до ввезення в Росію санкціями Євросоюзу, продовжують потрапляти в країну через Фінляндію, з’ясувало розслідування фінської найіональної телерадіокомпанії Yle. Журналістам вдалося відстежити маршрут за допомогою GPS-маяків.

Вони встановили їх на автомобілі преміальних марок BMW X3 і Lexus RX350, виявлені на автотрейлері неподалік від порту Котка. Через нього тривають постачання товарів, що не потрапили під обмеження, з ЄС до Росії. Lexus прибув туди з Канади, яка приєдналася до санкцій ЄС. Ім’я його покупця у тій країні «було схоже на російське», йдеться у розслідуванні.

Автотрейлер відвіз машини спочатку до Санкт-Петербурга, де вони, ймовірно, були розмитнені в Росії. Потім на склад до Москви. Lexus за кілька днів був виявлений в Томському автосалоні. Він продавався там за 100 тисяч євро, щонайменше вдвічі дорожче, ніж коштував у Канаді. У тому ж місті пересувався і BMW, ймовірно, привезений на замовлення.

У матеріалі Yle не пояснюється, як машини були ввезені до Росії. Одна з найпопулярніших схем, описана журналістами, передбачає, що автомобілі оформлюються як експорт через Росію до країн Центральної Азії. Там вони змінюють документи і продаються на російському ринку. Транзит таких товарів санкціями не заборонений.