Латвійські компанії в обхід санкцій постачають Росії мікросхеми для виробництва ракет – розслідування

Латвійські компанії, попри санкції, продовжують постачати російські підприємства військово-промислового комплексу мікросхемами, які, зокрема, використовуються для виробництва балістичних ракет «Іскандер», йдеться у розслідуванні видання The Insider.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, запровадження санкцій та посилення експортного контролю з Латвії до Росії, як зазначає видання, було імпортовано мікросхем на мільйони євро.

У РФ, як уточнюють розслідувачі, ввозилася, зокрема, продукція Ризького заводу напівпровідникових приладів (РЗПП) Alfa. У цього підприємства в Росії є філія ТОВ «Альфа», яка, однак не займалася імпортом ризьких мікрочіпів. Ці товари, за даними розслідувачів, до лютого 2022 року ввозили до Росії дві фірми: ТОВ «Компанія Леста-М» та ТОВ «Альфа-ЛР».

Після початку повномасштабної війни з-поміж імпортерів, які закуповують мікросхеми у РЗПП, залишається «Компанія Леста-М». Тільки в контрагентах у неї тепер ризька компанія ALFA RPAR і дві, ймовірно, китайські фірми: Dalian Stella Trading Co. Ltd та Liaoning Jinhechuang Logistics Co. Ltd. За менш ніж рік військових дій, як наголошують розслідувачі, вони закупили у РЗПП продукції на 1,7 млн дол. Отримані від зазначених фірм мікрочіпи «Компанія Леста-М» постачала підприємствам російського військово-промислового комплексу.

Найважливішим торговим партнером «Компанії Леста-М», згідно з даними держзакупівель, був АТ «НДІ електронних приладів» (НДІЕП), з яким вона уклала контракти на 43 млн рублів. Це підприємство, як уточнюють журналісти, входить до складу Ростеху через концерн «Техмаш». НДІЕП брало участь у розробці балістичних ракет «Іскандер», а також у створенні систем радіолокації для ракет «Кинджал», автоматики для ракет «Точка-У».

Крім того, «Компанія Леста-М» постачала ризькі мікросхеми «Іжевському електромеханічному заводу «Купол», який серед іншого виробляє зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2Е».

До клієнтів «Компанії Леста-М» також належать: «Уфімське приладобудівне виробниче об’єднання» (випускає бортові прилади для Су-27), «Уральський оптико-механічний завод» (виготовляє оптико-локаційні станції для бойових літаків), НДІ «Полюс» ім. Стельмаха (виготовляє зброю з лазерним наведенням).

За даними джерел The Insider у ЗСУ, у збитих російських ракетах ризьких мікросхем досі не знаходили. Проте, впевнені розслідувачі, це може статися, оскільки виробництво ракетного озброєння у Росії набирає обертів.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. З боку США причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії загрожує кримінальна відповідальність.