Прокуратура: митрополиту УПЦ (МП) на Черкащині повідомили про ще одну підозру

Митрополиту однієї з єпархій Української православної церкви (Московського патріархату) повідомили про підозру в порушенні рівноправності громадян. Про це повідомив Офіс генерального прокурора 6 жовтня.

За повідомленням, про підозру повідомили правоохоронці на процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури.

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При цьому священнослужитель є підозрюваним в іншому кримінальному провадженні за аналогічними звинуваченнями, а також за ймовірне виправдовування російської агресії.

«Перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, він розміщував свої відеозаписи у YouTube. У них підозрюваний негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів», – йдеться в повідомленні ОГП.

Служба безпеки України повідомила, що підозрюваний, зокрема, «намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області».

Правоохоронці розцінили висловлювання підозрюваного як заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також такі, що мають ознаки підбурювання населення України до міжконфесійних конфліктів. Ці висновки підтвердила судово-лінгвістична експертиза, додає Офіс.

До суду передали клопотання про взяття митрополита під варту. Досудове розслідування здійснюють Національна поліція за оперативного супроводу Служби безпеки.

Як повідомила СБУ на початку жовтня, з початку повномасштабного вторгнення РФ це відомство відкрило 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви.