Суд у Сербії остаточно відмовив у екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова

Апеляційний суд у Ниші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну, повідомили журналістам Балканської служби Радіо Свобода у цьому суді.

Це рішення юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

Цей запит надійшов від України до Сербії в середині жовтня 2022 року. В Україні Наумову повідомили про дві підозри – «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

6 липня Вищий суд у Ниші відхилив запит України, а Апеляційний суд підтвердив це рішення 29 вересня.

Сам Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

29 вересня Вищий суд міста Ниш також засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. За словами адвоката Наумова, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

Також «Схеми» розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну – а саме 23 лютого – Андрій Наумов виїхав за кордон.

Також повідомлялось, що підозрюваний у держзраді ексочільник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ. Про це йдеться в оприлюднених ДБР 5 квітня розмовах Кулініча та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. На записах Кулініч також описував значний вплив Наумова на процеси в СБУ. Згідно з даними ДБР, Кулініч співпрацював із ФСБ РФ.