«Щоб звіти у Києві не відрізнялися від реальних фактів на передовій» – Зеленський про цифровізацію поставок для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність перевести у цифровий формат увесь облік постачання силам оборони. У своєму вечірньому зверненні 12 жовтня він назвав це «нагальним завданням».

«Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялися від реальних фактів на передовій», – сказав президент.

Раніше сьогодні, повідомляючи про засідання Ставки верховного головнокомандувача, Зеленський заявив, що віцепрем’єр-міністру Михайлові Федорову і міністру оборони Рустему Умєрову дали доручення щодо «максимальної цифровізації постачання для сил оборони». «Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації», – зауважив він.

Напередодні під час засідання Контактної групи з оборони України («Рамштайн») США оголосили про черговий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США зосередилися на тому, що, на їхню думку, потрібно Україні і про що говорив президент Володимир Зеленський: додаткові системи ППО, а також боєприпаси.

За його словами, загальний обсяг оголошеної допомоги з боку США з початку «війни Путіна» становить близько 43,9 млрд доларів.

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