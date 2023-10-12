«Три ключові питання» розглядали на засіданні Ставки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 12 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядали «три ключові питання», зокрема ситуацію на фронті.

«Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед. Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, віцепрем’єр-міністру Михайлові Федорову і міністру оборони Рустему Умєрову дали окреме доручення – «максимальна цифровізація постачання для сил оборони».

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«Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації», – написав він.

Третій пункт, про який йшлося на Ставці, – ситуація на Близькому Сході.

«Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації», – написав президент.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Вони спробували здійснити прорив на напрямку.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 жовтня повідомив, що українські військові відбили понад 10 російських атак у районі Авдіївки і ще 10 атак східніше від Степового, південно-східніше Сєверного і південніше від Первомайського на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський повідомив вранці 12 жовтня у телеграмі, що ЗСУ тримають місто.