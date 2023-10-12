Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Три ключові питання» розглядали на засіданні Ставки – Зеленський

За словами голови держави, серед тем – фронт, українське виробництво зброї та техніки, ситуація на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 12 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядали «три ключові питання», зокрема ситуацію на фронті.

«Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед. Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів. Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, віцепрем’єр-міністру Михайлові Федорову і міністру оборони Рустему Умєрову дали окреме доручення – «максимальна цифровізація постачання для сил оборони».

Читайте також: Росія раптом пішла у прорив на Авдіївку: чому зараз і як відповіли ЗСУ

«Повна підзвітність і контроль – наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації», – написав він.

Третій пункт, про який йшлося на Ставці, – ситуація на Близькому Сході.

«Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації», – написав президент.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Вони спробували здійснити прорив на напрямку.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 жовтня повідомив, що українські військові відбили понад 10 російських атак у районі Авдіївки і ще 10 атак східніше від Степового, південно-східніше Сєверного і південніше від Первомайського на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський повідомив вранці 12 жовтня у телеграмі, що ЗСУ тримають місто.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG