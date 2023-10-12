ЗСУ розбивають Росію під Авдіївкою: втрачає по 1000 солдатів на добу

Вранці 12 жовтня український Генштаб повідомив, що армія Росії втратила в Україні за добу близько 990 солдатів, 42 танки, 44 бойові броньовані машини, 32 артсистеми та 25 автомобілів.

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Кількість знищених окупантів наблизилася до тисячі вперше за багато місяців – наприклад, такі втрати особового складу та техніки Росія зазнала під час штурму Сєвєродонецька та Бахмута.

Очевидно, що стрибок у втратах РФ пов'язаний зі спробами окупантів захопити Авдіївку – російська армія вже третю добу штурмує це передмістя Донецька, зосередившись на перерізанні траси, яка веде до міста з півночі і живить угруповання ЗСУ.

Тільки на цій ділянці фронту Росія атакувала 18 разів. Президент Володимир Зеленський повідомив вранці 12 жовтня у телеграмі, що ЗСУ тримають місто.

«Тримаємо позиції. Саме українська сміливість та єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам'ятати», – написав він.

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За підрахунками OSINT-аналітиків, під Авдіївкою Сили оборони знищили 26 одиниць техніки окупантів за одну добу – і це лише те, що можна підтвердити за допомогою фото чи відео. Генштаб також повідомляв про збиття російського літака Су-25 на цій ділянці.

Головні питання випуску:

Як довго Росія зможе штурмувати Авдіївку, втрачаючи по тисячі солдатів на день?

Наскільки боєздатне угруповання загарбників перемелюють ЗСУ під містом?

І чи є ризик втратити трасу, яка живить Сили оборони у місті?