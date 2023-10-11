У ЗСУ уточнили, де збили російський літак Су-25

Російський винищувач Су-25 українські військові знищили на Таврійському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



«Таврійський напрямок. Воїни ОСУВ «Таврія» за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 та БМПТ «Термінатор». Бойова робота триває», – написав він у телеграмі.



У ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові, серед іншого, знищили російський винищувач Су-25. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 316 літаків. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.