Тактичні успіхи біля Авдіївки навряд допоможуть РФ отримати стратегічну перевагу – ISW

Поточні локалізовані російські наступальні операції поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність російських військ вивчати та застосовувати тактичні уроки на полі бою в Україні.Про це йдетьсяу звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 11 жовтня.

Російські війська здійснили локалізовані атаки на Авдіївку після інтенсивної артилерійської підготовки поля бою вранці 10 жовтня, а геолокаційні кадри від 10 і 11 жовтня підтверджують, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки поблизу Сєверного та на північний захід від Авдіївки поблизу Степового та Красногорівки.

Російські джерела відзначили успіхи Росії в цьому районі та окреслили кілька адаптацій, які дозволяють припустити, що російські війська застосовують уроки, засвоєні під час операцій на півдні України, на інших ділянках фронту.

«Припущення про те, що російські війська ефективно застосовують РЕБ, контрбатарейну зброю, артилерійську підготовку, повітряну розвідку та міжпідрозділовий зв’язок, заслуговує на увагу, оскільки російські джерела раніше наголошували на цих тактичних адаптаціях як на сильній стороні оборони Росії проти українських контрнаступальних операцій на півдні України, особливо в червні та липні», – йдеться у звіті.

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Проте аналітики ISW вважають, що ці адаптації та успіхи на тактичному рівні, однак, навряд перетворяться на більш широкі оперативні та стратегічні переваги для російських сил. Геолокаційні кадри показують, що російські війська навколо Авдіївки зосереджені на південний захід від Авдіївки, і російські війська не завершили оперативне оточення населеного пункту, і, ймовірно, їм буде важко це зробити, оскільки Авдіївка є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом.



«Російські війська вже контролюють сегменти критичної траси N20 Донецьк – Костянтинівка – Краматорськ – Слов’янськ та інші маршрути, які пролягають поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування до решти Донецької області. Як раніше оцінювало ISW, російські сили, ймовірно, мають намір атакувати в районі Авдіївки, щоб зафіксувати українські сили та не дати їм передислокуватися на інші ділянки фронту. Проте українські офіційні особи вже визначили наступ на Авдіївку як російську фіксуючу операцію, і навряд чи вони будуть надмірно направляти українську силу на цей напрямок», – додають в ISW.

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У Генштабі України повідомили, що під Авдіївкою активізувалося угруповання російських батальйонів чисельністю до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. За даними Генштабу, батальйони входять до складу трьох мотострілкових бригад 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Проте аналітики ISW стверджують, що більшість російських сил, які нині воюють біля Авдіївки, ймовірно, є елементами 1-го армійського корпусу так званої «Донецької народної республіки» (ДНР), який переважно контролює російська 8-ма загальновійськова армія. ISW не помітив жодних елементів 8-ї загальновійськової армії, які не належать до формувань ДНР, залучених до поточних атак, і ISW оцінює, що поточні наступальні сили Росії в районі Авдіївки, ймовірно, в основному складаються з сил ДНР.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.